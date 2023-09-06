Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:04, 6 сентября 2023Силовые структуры

Глава МВД России наградил участкового за спасение пенсионерки из горящего дома

Глава МВД России наградил полицейского, вытащившего пенсионерку из горящего дома

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Глава российского МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Усть-Кутский» лейтенанта полиции Ялчына Гаджиева, вытащившего 75-летнюю пенсионерку из горящего дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Полицейский получит ведомственную медалью «За смелость во имя спасения». Когда он ехал по улице Ломоносова в Иркутской области, то увидел, как жилой деревянный дом охватило пламя. Офицер сразу же остановился и побежал к зданию. Он стучал в двери и выводил жителей.

Один из жильцов сказал, что в доме осталась слабовидящая пожилая женщина. Тогда герой бросился к двери, где жила пенсионерка: она была закрыта. Участковый не отчаялся и разбил окно. Он залез в комнату, отыскал женщину. Она была в беспомощном состоянии. Мужчина взял ее под руки и вывел из дома. К этому моменту на место инцидента приехал сотрудник МЧС. В итоге пенсионерка была спасена.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости

    Российская армия впервые уничтожила танк Challenger 2 в зоне СВО. Где его слабое место и сколько машин осталось у Киева?

    МИД Индии прокомментировал изменение названия страны на Бхарат

    Главный импортер российской нефти назвал свои закупки помощью мировой экономике

    Британский журнал изменил слова об «убойном» отделе СБУ после жалобы из Киева

    Глава UFC высмеял Bellator

    Тиктокерша подсказала необычный способ использовать вентилятор в спальне

    Германия прокомментировала запрос о выдаче военнообязанных Украине

    В Госдуме признали неизбежную слабость рубля

    Apple уличили в лицемерии

    Штурм СОБРом квартиры бывшей бухгалтерши Митволя попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости