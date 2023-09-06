Глава МВД России наградил участкового за спасение пенсионерки из горящего дома

Глава МВД России наградил полицейского, вытащившего пенсионерку из горящего дома

Глава российского МВД Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Усть-Кутский» лейтенанта полиции Ялчына Гаджиева, вытащившего 75-летнюю пенсионерку из горящего дома. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Полицейский получит ведомственную медалью «За смелость во имя спасения». Когда он ехал по улице Ломоносова в Иркутской области, то увидел, как жилой деревянный дом охватило пламя. Офицер сразу же остановился и побежал к зданию. Он стучал в двери и выводил жителей.

Один из жильцов сказал, что в доме осталась слабовидящая пожилая женщина. Тогда герой бросился к двери, где жила пенсионерка: она была закрыта. Участковый не отчаялся и разбил окно. Он залез в комнату, отыскал женщину. Она была в беспомощном состоянии. Мужчина взял ее под руки и вывел из дома. К этому моменту на место инцидента приехал сотрудник МЧС. В итоге пенсионерка была спасена.