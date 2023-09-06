Апелляцию на арест Коломойского перенесли
Адвокат Коломойского Лысак сообщил, что апелляцию на арест олигарха перенесли
Апелляцию на арест украинского олигарха Игоря Коломойского перенесли, сообщил его адвокат Александр Лысак, чьи слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.
Апелляция должна была состояться 6 сентября, но ее перенесли на 25 сентября из-за того, что Коломойского по неизвестным причинам не доставили в зал суда, заявил Лысак.
Ранее олигарху предъявили обвинения по двум уголовным статьям. Правоохранители подозревают его в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 500 миллионов гривен (примерно 1,3 миллиарда рублей).