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14:50, 6 сентября 2023Бывший СССР

Апелляцию на арест Коломойского перенесли

Адвокат Коломойского Лысак сообщил, что апелляцию на арест олигарха перенесли

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

Апелляцию на арест украинского олигарха Игоря Коломойского перенесли, сообщил его адвокат Александр Лысак, чьи слова приводит Telegram-канал Klymenko Time.

Апелляция должна была состояться 6 сентября, но ее перенесли на 25 сентября из-за того, что Коломойского по неизвестным причинам не доставили в зал суда, заявил Лысак.

Ранее олигарху предъявили обвинения по двум уголовным статьям. Правоохранители подозревают его в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем, на сумму свыше 500 миллионов гривен (примерно 1,3 миллиарда рублей).

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    Алевтина Запольская
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