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23:01, 6 сентября 2023Бывший СССР

Кулеба рассказал Блинкену о похмелье в студенчестве

Глава МИД Украины Кулеба рассказал Блинкену, как похмелялся в студенчестве
Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен. Кадр: X / @HowardMortman

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал госсекретарю США Энтони Блинкену, как похмелялся в студенчестве. Видео разговора двух дипломатов выложил в социальной сети X (быший Twitter) PR-директор канала C-SPAN Ховард Мортман (Howard Mortman).

По словам Кулебы, в молодости лучшим выбором после встреч с друзьями был ресторан фастфуда. «Когда я был студентом, моей лучшей едой после похмелья было пойти в «Макдоналдс». Я бы пошел туда и купил двойной чизбургер, большую кока-колу, и это был бы мой похмельный завтрак», — похвастался глава МИД Украины.

Кулеба встретился с госсекретарем США в Киеве в среду, 6 сентября. Он заявил, что Блинкен «стал первым коллегой, который начал этот день в Киеве с того, что отдал дань уважения павшим героям».

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    Марина Совина
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