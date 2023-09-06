«Локомотив» обыграл «Трактор» в овертайме матча КХЛ

«Локомотив» обыграл 3:2 «Трактор» в овертайме матча КХЛ

Ярославский «Локомотив» обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на «Арене-2000-Локомотив» и завершилась со счетом 2:2 в основное время. У челябинцев отличился форвард Семен Дер-Аргучинцев, оформивший дубль. В ярославской команде ворота соперников поразили Егор Аверин и Артур Каюмов. В овертайме победную шайбу забросил нападающий хозяев Артур Каюмов.

В параллельном матче «Северсталь» обыграла 5:3 «Нефтехимик», а «Сочи» 3:1 победил «Ак Барс». В то же время «Витязь» оказался сильнее «Адмирала» 2:1 в серии буллитов.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4-3. Ранее армейцы побеждали в чемпионате России в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.