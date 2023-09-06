Австралию обвинили в «продаже наркотиков»

Guardian: экспорт угля из Австралии сравнили с продажей наркотиков

Экспорт угля из Австралии сравним с продажей наркотиков друзьям. Об этом заявил бывший начальник пожарной охраны Нового Южного Уэльса Грег Муллинс, передает The Guardian.

Муллинс обвинил правительство премьер-министра Австралии Энтони Албаниза в решении одобрять создание новых угольных шахт, несмотря на признание того факта, что глобальное потепление увеличивает риск возникновения пожаров. «Для меня продажа угля и создание шахт — непостижимые действия. Это как сказать: "Я бросил наркотики, но мне нужно продавать их своим друзьям, чтобы продолжать жить привычной жизнью". Мы зависимы от ископаемых видов топлива», — пояснил он.

Бывший начальник пожарной охраны штата призвал власти принять более решительные меры по борьбе с изменением климата, включая прекращение субсидирования ископаемых видов топлива. Вместо этого он предложил направить деньги общинам, которые нуждаются в дополнительной защите от пожаров, наводнений и других экстремальных погодных явлений.

Ученые и эксперты предупреждали Австралию о повышенном риске пожаров весной и летом 2023 года по сравнению с предыдущими тремя годами, когда наблюдались более влажные погодные условия. По словам Муллинса, страна уже не сможет избежать изменения климата до определенной степени, однако более далекое будущее зависит от действий властей сейчас.

«Если правительство продолжит бездействовать, температуры не прекратят расти. Пожары, штормы и наводнения усугубятся. Но если мы быстро сократим объем выбросов, то получим шанс стабилизировать температуру», — заключил он.

Ранее сообщалось, что повышение средней температуры в Австралии на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой приведет к значительному ущербу для экономики страны.