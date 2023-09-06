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12:40, 6 сентября 2023Интернет и СМИ

Раздачу сертификатов на депиляцию за участие в выборах в Донецке опровергли

В «ЕР» опровергли дарение в Донецке сертификатов на депиляцию за голосование

Фото: РИА Новости

В сети распространились сообщения о том, что в Донецке якобы дарят сертификат на депиляцию в салоне красоты за участие в выборах. Пресс-служба политической партии «Единая Россия» («ЕР») опровергла эти утверждения.

Заявления о том, что за участие в выборах в Донецке дают сертификаты на депиляцию в салоне красоты «Норка», стали распространяться в украинских и проукраинских Telegram-каналах 5 сентября.

«Салон депиляции "Норка" в Донецке дарит сертификаты за... участие в выборах», — заявил, к примеру, Telegram-канал «Ищи своих». Канал опубликовал фотографию листовки с эмблемой политической партии «Единая Россия». «При участии в голосовании 8-10 сентября мы дарим в подарок на выбор: депиляция глубокого бикини, депиляция подмышек, депиляция голеней», — говорится на карточке якобы от лица представителей салона красоты «Норка».

На фотографии отсутствуют какие-либо доказательства того, что снимок действительно сделан в Донецке. Кроме того, в публикации не были приведены доказательства того, что листовка является подлинной.

Согласно сервису «Яндекс.Карты», в Донецке отсутствует салон красоты «Норка». Салон красоты с таким названием, якобы находящийся в Донецке, не удалось обнаружить и с помощью сервиса Google Maps.

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В пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия» опровергли утверждения о том, что в Донецке дарят бесплатное посещение салона красоты за участие в выборах. В беседе с «Донецким агентством новостей» пресс-служба партии назвала эту информацию неумелым фейком.

«Во-первых, подобного материала "Единая Россия" не размещала и не собирается размещать. Во-вторых, такого салона в Донецке нет, что, собственно, подтверждают и сами производители этой "листовки", не указывая на ней ни улицы, ни дома, куда якобы надо идти за обещанным», — сообщили в пресс-службе «ЕР». Там также указали что на фейковой листовке отсутствуют данные о том, где и кем она была отпечатана, в то время как размещение такой информации обязательно для любого агитационного материала.

Фейк о том, что в Донецке за участие в выборах дарят бесплатное посещение салона красоты, не получил распространения в российских СМИ. Информация публиковалась преимущественно в украинских Telegram-каналах. При этом некоторые медиа о новостях Донецка разместили опровержение фейка (1, 2).

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Олег Давыдов
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