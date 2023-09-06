Возможность проголосовать в новых регионах по паспорту Украины объяснили

В ЦИК разъяснили возможность проголосовать в новых регионах по паспорту Украины

Заявление начальника пресс-центра ​Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк о том, что людей в новых регионах России вынуждают участвовать в выборах даже с украинскими паспортами, оказалось недостоверным.

Гуменюк сообщила, что российские власти якобы осознают нежелание жителей новых регионов участвовать в голосовании, поэтому людей заставляют голосовать даже с украинским паспортом, после того как «насильно паспортизировать» население не получилось. «Выборы они провозгласили, а участников этих выборов нет. Местное население не собирается участвовать в этом», — высказалась она.

Гуменюк исказила действительность. Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей России действительно могут проголосовать на выборах по украинским документам, включая паспорта и ID-карты, по причине того, что не все успели получить российские паспорта. Это объяснил замглавы Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Николай Булаев. По его словам, в ЦИК понимают, что пока не все избиратели получили российские документы. «Для реализации их избирательного права уже предусмотрен целый перечень альтернативных документов, по которым избиратели в новых регионах могут отдать свой голос», — сказал Булаев.

Речи о насильственной паспортизации жителей новых регионов также не идет. В конце мая премьер-министр Михаил Мишустин сообщал, что с октября 2022 года российские паспорта получили почти 1,5 миллиона жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В марте президент Владимир Путин сетовал на то, что люди хотят стать гражданами России, но процесс «длится месяцами», наблюдаются очереди, в которых стоят «немерено по времени». Тогда он поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву быстро «навести здесь порядок».

Кроме того, жители регионов продолжают получать ряд социальный пособий и без российского паспорта — в пресс-службе министерства труда и социальной политики ДНР отмечали, что 14 видов социальных пособий, которые ранее выплачивались и продолжают начисляться в регионе, могут оформить граждане, зарегистрированные и проживающие на территории ДНР, с действующим паспортом РФ, ДНР или Украины.

Информация о принуждении жителей новых регионов к голосованию даже с украинскими паспортами не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»