Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться через реку в ДНР

Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы

Передовые подразделения российской группировки «Восток» не дали разведгруппе Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

Попытка была пресечена при поддержке артиллерии, группа украинских военных уничтожена.

Также расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» нанес огневой удар по району сосредоточения 31-й механизированной бригады ВСУ северо-западнее Времевки, уничтожены боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила, добавил Чехов.

Ранее сообщалось, что передовые подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) с помощью артиллерии поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.