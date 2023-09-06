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05:11, 6 сентября 2023Россия

Российские военные пресекли попытку ВСУ переправиться через реку в ДНР

Группировка «Восток» пресекла попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Передовые подразделения российской группировки «Восток» не дали разведгруппе Вооруженных сил Украины (ВСУ) переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС глава пресс-центра группировки Олег Чехов.

Попытка была пресечена при поддержке артиллерии, группа украинских военных уничтожена.

Также расчет реактивной системы залпового огня «Смерч» нанес огневой удар по району сосредоточения 31-й механизированной бригады ВСУ северо-западнее Времевки, уничтожены боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила, добавил Чехов.

Ранее сообщалось, что передовые подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) с помощью артиллерии поразили пункт управления ВСУ западнее Времевки.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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    Марина Совина
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