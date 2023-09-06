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15:02, 6 сентября 2023Путешествия

Стала известна судьба переживших нападение акул российских кругосветников

«Известия»: переживший нападение акул российский экипаж продолжит экспедицию

Фото: Alex Steyn / Unsplash

Переживший нападение акул российский экипаж продолжит кругосветную экспедицию Russian Ocean Way. О его дальнейшей судьбе «Известиям» рассказала руководитель берегового штаба экспедиции Юлия Калюжная.

Она призналась, что вылетает в Австралию, где будет собираться консилиум. На нем станет известен дальнейший формат путешествия, которое должно состояться и закончиться в Кронштадте.

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По словам Калюжной, экипаж в составе россиян Евгения Ковалевского и Станислава Березкина и француза Винсента Томаса Этьена уже направляется в сторону австралийского города Брисбен.

Ранее сообщалось, что экипаж экспедиции Russian Ocean Way подвергся нападению акул в Тихом океане, примерно в 835 километрах к юго-востоку от города Кэрнс в Австралии. Известно, что никто из кругосветников не пострадал.

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    Марина Черняк
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