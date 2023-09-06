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04:01, 6 сентября 2023Ценности

Рита Ора появилась на ковровой дорожке в прозрачном платье

СюжетВенецианский кинофестиваль

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Британская певица и актриса Рита Ора появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие снимки публикует портал Page Six.

32-летнюю знаменитость запечатлели на ковровой дорожке благотворительного ужина фонда amfAR, который состоялся в рамках Венецианского кинофестиваля. Поп-исполнительница вышла в свет в прозрачном платье бренда Stephane Rolland с длинным шлейфом, надетом поверх бежевого боди. Среди прочего вещь дополняла массивная аппликация белого цвета.

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На размещенных фотографиях видно, что волосы инфлюэнсера распустили и уложили волнами, сделав две косы у лица. При этом на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Образ Оры дополнили блестящие ремень и колье.

В августе Рита Ора также примерила прозрачное платье без бюстгальтера. Исполнительница надела черный наряд из кружева на тонких бретелях, демонстрируя подтянутую фигуру. При этом на фото видно, что звезда отказалась от нижнего белья, частично показав обнаженную грудь.

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    Карина Черных
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