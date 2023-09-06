В Disney оценили мультфильмы про Человека-паука

Дженнифер Ли похвалила коллег, работавших над «Паутиной вселенных»

Американский сценарист и кинорежиссер Дженнифер Ли, которая также является главным креативным директором студии анимации Disney, оценила анимационные фильмы про Человека-паука Майлза Моралеса. Об этом она рассказала в интервью порталу eCartelera.

Ли похвалила коллег, которые работают над проектами. «Мне нравится то, что сделали [создатели] "Паутины вселенных" (Spider-Verse). Все инновации в сфере анимации — это инновации для всех. Они заслужили свой успех. Мы небольшое сообщество, мы все связаны и поддерживаем друг друга», — сказала она.

Режиссерами второй части фильма «Человек-паук: Через вселенные» выступили Жуакин Душ Сантуш, Кемп Пауэрс и Джастин Томпсон. Первая часть анимационного фильма вышла в 2018 году. Она получила премии «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Ранее сообщалось, что компания Disney перенесла премьеру фильма «Дэдпул 3» от Marvel Studios.