Назван легкий способ приучить себя к спорту и похудеть

Диетолог Мосли посоветовал делать три короткие тренировки в день, чтобы похудеть

Короткие тренировки по десять минут приносят такую же пользу организму, как полноценные занятия спортом, считает диетолог Майкл Мосли. Его мнение и отзывы других специалистов о таком подходе к физической активности приводит Daily Mirror.

Мосли посоветовал делать три тренировки в день, по десять минут каждая. По его мнению, этот способ позволяет легко приучить себя к спорту и не забросить его из-за нехватки времени. «Удивительная особенность коротких тренировок заключается в том, что они дают такую ​​же, а возможно даже большую, пользу для фигуры и здоровья, как полная 30-минутная тренировка», — уверен диетолог.

Спортивный врач Мари Мерфи тоже положительно оценила пользу коротких занятий. По ее словам, они ускоряют метаболизм, помогают похудеть, нормализуют уровень глюкозы и кровяное давление. «Обычные тренировки приносят такую же пользу. Дробные занятия позволяют активировать метаболизм несколько раз в день, что делает их пользу для здоровья более заметной», — добавила Мерфи. Она назвала хорошей практикой устраивать во время рабочего дня спортивные паузы по пять-десять минут.

Фитнес-тренер Афтон МакКейт добавила, что не нужно выполнять одни и те же упражнения в течение дня. Она предложила вместо привычных приседаний и наклонов иногда подниматься по лестнице или чаще ходить пешком. «Быстрые занятия фитнесом — отличный способ получить пользу от упражнений, не утомляя себя и не ставя под угрозу свою форму», — заключила МакКейт.

Ранее фитнес-тренер Оксана Парфенова рассказала, что для борьбы с жировыми отложениями прежде всего нужно скорректировать питание, подобрав индивидуальное суточное соотношение белков, жиров и углеводов. Кроме того, полезными будут кардиотренировки, упражнения на пресс и мышцы корпуса.