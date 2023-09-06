Слуцкий высказался о планах США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

Слуцкий: США готовы сохранять антироссийский плацдарм ценой загрязнения Украины

Вашингтон готов сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного загрязнения украинских территорий, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, кассетные боеприпасы, британские снаряды с обедненным ураном, которые ранее были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ), не помогли изменить ход специальной военной операции (СВО). «США намерены сохранять антироссийский плацдарм при хунте Владимира Зеленского даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий», — высказался о планах Вашингтона Слуцкий.

Он добавил, что все прошлые пакеты западной военной помощи по большей части «пошли на лом».

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном.