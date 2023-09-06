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00:15, 7 сентября 2023Мир

Слуцкий высказался о планах США поставить ВСУ снаряды с обедненным ураном

Слуцкий: США готовы сохранять антироссийский плацдарм ценой загрязнения Украины
СюжетСпециальная военная операция на Украине
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Sergey Petrov / Globallookpress.com

Вашингтон готов сохранять антироссийский плацдарм даже ценой потенциального радиоактивного загрязнения украинских территорий, рассказал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, кассетные боеприпасы, британские снаряды с обедненным ураном, которые ранее были поставлены Вооруженным силам Украины (ВСУ), не помогли изменить ход специальной военной операции (СВО). «США намерены сохранять антироссийский плацдарм при хунте Владимира Зеленского даже ценой потенциального радиоактивного заражения украинских территорий», — высказался о планах Вашингтона Слуцкий.

Он добавил, что все прошлые пакеты западной военной помощи по большей части «пошли на лом».

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на 175 миллионов долларов, включая снаряды с обедненным ураном.

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    Марина Совина
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