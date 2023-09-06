Хирург предупредил об особом вреде виски

Из-за особой манеры употребления виски этот напиток может вредить организму сильнее, чем другой крепкий алкоголь, предупредил хирург Александр Умнов. Об особом вреде виски он рассказал в беседе с News.ru.

Специалист отметил, что употребление виски ассоциируется с двумя группами людей — «лордами», смакующими напиток у камина, и молодежью. «Смакуя виски во рту, быстрее пьянеют, чем от водки, так как во рту алкоголь быстрее всасывается и распределяется с кровью в обход печени», — объяснил Умнов.

Кроме того, продолжил он, из-за смакования спирт не расщепляется, что усугубляет вредное воздействие этанола на организм человека.

Ранее сообщалось, что запах перегара может держаться до трех дней и мгновенно убрать его не получится, только замаскировать. Чтобы аромат как можно быстрее исчез, продукты распада этанола должны покинуть организм через пот, мочу или дыхание.