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21:40, 7 сентября 2023Россия

Кадыров поздравил чеченского министра с назначением в федеральный центр «Э»

Кадыров поздравил Алханова с назначением на должность замначальника ГУПЭ МВД

Фото: Chingis Kondarov / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил бывшего главу республиканского МВД Руслана Алханова с назначением на пост заместителя начальника Главного управления по противодействию экстремизму (ГУПЭ) МВД РФ. Соответствующий пост он выложил в Telegram-канале.

По словам Кадырова, Алханов возглавил региональное ведомство в самый тяжелый период для республики и смог в короткие сроки сформировать сильную структуру. Кроме того, подчеркнул глава Чечни, экс-глава регионального МВД «внес неоценимый вклад в борьбу с международным терроризмом на территории» республики.

«Железная дисциплина, выдержка, стойкость, мужество и героизм делают его самым востребованным, исполнительным и трудоспособным представителем команды Кадырова», — добавил Кадыров. Он также назвал Алханова «ветераном команды», которая была собрана первым президентом Чечни и отцом Рамзана Кадырова Ахматом Кадыровым.

Ранее Рамзан Кадыров объявил о назначениях в батальоне «Восток-Ахмат» и полке «Ахмат-Чечня».

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    Марина Совина
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