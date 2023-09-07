Пушилин обещал уничтожить поставленные на Украину танки Abrams и другую технику

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что поставленные на Украину американские танки Abrams уничтожат в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что опыт ничему не учит западных партнеров Украины. Многое из переданной Киеву техники уже превратилось «в металлолом» или было уничтожено в зоне спецоперации.

«Нет никаких сомнений, что с Abrams будет то же самое, что и с переданной техникой Великобританией, Германией, Францией и другими западноевропейскими странами», — обещал он.

Представитель ДНР добавил, что поставки новой техники Украине не переломят ситуацию в зоне военных действий.

Ранее Пушилин сообщил о борьбе за решающие высоты на флангах Артемовска. Он уточнил, что бои идут в районе Берховского водохранилища.

