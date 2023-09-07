Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:47, 7 сентября 2023Бывший СССР

Пушилин обещал уничтожить поставленные на Украину танки Abrams

Пушилин обещал уничтожить поставленные на Украину танки Abrams и другую технику
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что поставленные на Украину американские танки Abrams уничтожат в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Пушилин подчеркнул, что опыт ничему не учит западных партнеров Украины. Многое из переданной Киеву техники уже превратилось «в металлолом» или было уничтожено в зоне спецоперации.

«Нет никаких сомнений, что с Abrams будет то же самое, что и с переданной техникой Великобританией, Германией, Францией и другими западноевропейскими странами», — обещал он.

Представитель ДНР добавил, что поставки новой техники Украине не переломят ситуацию в зоне военных действий.

Ранее Пушилин сообщил о борьбе за решающие высоты на флангах Артемовска. Он уточнил, что бои идут в районе Берховского водохранилища.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Российские регионы вновь атаковали дроны. В Ростове-на-Дону пострадал человек, повреждены машины и фасады домов

    Прокуратура США в сентябре предъявит сыну Байдена обвинения в хранении оружия

    Схрон с оружием для совершения теракта перед выборами в ДНР попал на видео

    В СНТ под Москвой нашли дрон с приклеенной коробкой и торчащими проводами

    Паралимпийский комитет собрался навсегда приостановить членство России

    Бортпроводник установил скрытую камеру в туалете для съемки девочки и попался

    Samsung прекратила поддержку популярных флагманов

    Трамп объяснил начало конфликта на Украине

    Рублев прокомментировал поражение Медведеву в четвертьфинале US Open

    Появились кадры с места падения одного из беспилотников в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости