Командир «Ахмата» оценил использование танков Challenger в ВСУ

Алаудинов: танки Challenger 2 не уничтожались, так как не задействовались в бою

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале оценил использование танков Challenger 2 в Вооруженных силах Украины. По его словам, эти машины не уничтожались ранее, так как не задействовались в реальном бою.

«Англичане создали какой-то мифический танк, который невозможно подбить и сжечь. Хвастались этой техникой. В конечном итоге, в первом же бою, как только он появился на поле сражения, он сразу же был сожжен», — заявил офицер.

Алаудинов отметил, что оставшиеся 13 танков так же сгорели бы, если бы были направлены на поле боя. Он добавил, что для современного российского противотанкового оружия нет бронированных машин, которые нельзя было бы подбить, в западных танках нет ничего сверхъестественного.

Ранее стало известно, что российские войска впервые уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) танк Challenger 2 Вооруженных сил Украины (ВСУ), который Лондон поставил Киеву. Эта машина стала первым Challenger 2, который уничтожили огнем противника.