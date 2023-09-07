Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:48, 7 сентября 2023Среда обитания

Россиянин захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу в Казахстан

Житель Магнитогорска вывез женщину в Казахстан, чтобы завладеть ее квартирой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Житель Магнитогорска захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу жилья в Казахстан. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным ведомства, россиянин в сговоре с соучастницей вошел в доверие хозяйки недвижимости, которая злоупотребляла спиртными напитками. Позже злоумышленники предложили женщине съездить на горнолыжный курорт, но на деле вывезли ее в Казахстан и оставили на одной из улиц Астаны без денег и документов.

Затем аферисты вернулись в квартиру потерпевшей, чтобы забрать документы на жилье и продать его. Внутри оказался сожитель женщины — преступная банда угрожала мужчине и избила его, но не сумела завладеть нужными бумагами.

Мужчине, участвовавшем в преступлении, вынесен приговор за вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Соучастнице преступления назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре.

Ранее жительница Владимирской области выдала себя за родную сестру и втайне продала ее квартиру. Чтобы лишить родственницу жилья, злоумышленница воспользовалась внешним сходством. Недвижимость мошенница продала неизвестным покупателям и выручила от сделки 600 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Нина Ташевская
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле отреагировали на ситуацию с арестом командира армии ПВО

    Сбившего колонну велосипедисток водителя фуры задержали

    Украина начала зерновой экспорт через хорватские порты

    Стало известно о планах США и ЕС сделать новый шаг в противостоянии с Китаем

    Трамп обвинил Меган Маркл в плохом обращении с Елизаветой II и вызвал на дебаты

    Диетолог назвала предотвращающие появление морщин продукты

    Назван размер гонорара Басты за концерт

    Российские военные обнаружили остров с десантом ВСУ

    Россиянин захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу в Казахстан

    Стас Барецкий рассказал о самом жутком полученном на пейджер сообщении

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости