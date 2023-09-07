Россиянин захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу в Казахстан

Житель Магнитогорска вывез женщину в Казахстан, чтобы завладеть ее квартирой

Житель Магнитогорска захотел присвоить чужую квартиру и вывез владелицу жилья в Казахстан. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

По данным ведомства, россиянин в сговоре с соучастницей вошел в доверие хозяйки недвижимости, которая злоупотребляла спиртными напитками. Позже злоумышленники предложили женщине съездить на горнолыжный курорт, но на деле вывезли ее в Казахстан и оставили на одной из улиц Астаны без денег и документов.

Затем аферисты вернулись в квартиру потерпевшей, чтобы забрать документы на жилье и продать его. Внутри оказался сожитель женщины — преступная банда угрожала мужчине и избила его, но не сумела завладеть нужными бумагами.

Мужчине, участвовавшем в преступлении, вынесен приговор за вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере. Соучастнице преступления назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима, уточнили в прокуратуре.

Ранее жительница Владимирской области выдала себя за родную сестру и втайне продала ее квартиру. Чтобы лишить родственницу жилья, злоумышленница воспользовалась внешним сходством. Недвижимость мошенница продала неизвестным покупателям и выручила от сделки 600 тысяч рублей.