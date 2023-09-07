В Дагестане обнаружили еще один склад со 137 тоннами селитры

Прокуратура в Дагестане обнаружила склад со 137 тоннами аммиачной селитры

Прокуратура города Дагестанские Огни обнаружила еще один склад со 137 тоннами аммиачной селитры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудниками ОМВД России по городу выявлен склад, на котором индивидуальный предприниматель осуществлял деятельностью по реализации минеральных удобрений и зерна», — говорится в сообщении. Отмечается, что вещество хранилось с нарушениями норм пожарной безопасности. В настоящее время селитра вывезена со склада в безопасное место, в отношении предпринимателя возбуждены административные производства.

Ранее в администрации главы Дагестана Сергея Меликова заявили об обнаружении 12 тонн селитры возле двух автомобильных заправочных станций в ходе обыска в населенном пункте Бабаюрт.

Вечером 14 августа произошел взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек.