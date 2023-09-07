Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
22:58, 7 сентября 2023Силовые структуры

В Дагестане обнаружили еще один склад со 137 тоннами селитры

Прокуратура в Дагестане обнаружила склад со 137 тоннами аммиачной селитры

Фото: Tim Wimborne TBW / CP / Reuters

Прокуратура города Дагестанские Огни обнаружила еще один склад со 137 тоннами аммиачной селитры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Сотрудниками ОМВД России по городу выявлен склад, на котором индивидуальный предприниматель осуществлял деятельностью по реализации минеральных удобрений и зерна», — говорится в сообщении. Отмечается, что вещество хранилось с нарушениями норм пожарной безопасности. В настоящее время селитра вывезена со склада в безопасное место, в отношении предпринимателя возбуждены административные производства.

Ранее в администрации главы Дагестана Сергея Меликова заявили об обнаружении 12 тонн селитры возле двух автомобильных заправочных станций в ходе обыска в населенном пункте Бабаюрт.

Вечером 14 августа произошел взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    В России открылись первые участки в ходе трехдневных выборов

    США раскрыли содержание нового пакета помощи Украине

    Шестой за сутки беспилотник сбили над Брянской областью

    В Дагестане обнаружили еще один склад со 137 тоннами селитры

    В США оценили сумму заблокированных российских активов

    Зеленский назвал главную задачу нового министра обороны Украины

    Семерых россиян госпитализировали из очага сибирской язвы

    Захарова прокомментировала передислокацию войск США в Нигере

    Капризова назвали претендентом на приз лучшему снайперу НХЛ

    ВСУ обстреляли в Запорожской области машину с детьми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости