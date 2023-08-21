В Дагестане возле двух АЗС обнаружили склад с тоннами селитры

Глава Дагестана заявил об обнаружении 12 тонн селитры возле двух АЗС

Возле еще одной дагестанской автомобильной заправочной станции (АЗС) обнаружили склад с 12 тоннами селитры, об этом заявили в администрации главы Дагестана Сергея Меликова. Сообщение приводится в официальном Telegram-канале представительства.

По словам Меликова, склад был обнаружен полицией в ходе обыска в населенном пункте Бабаюрт.

«Недели не прошло с той страшной трагедии! (...) И вот я узнаю, что в селе Бабаюрт на складе в 600 квадратных метров в сегодняшнюю жару хранится взрывоопасное вещество в непосредственной близости к двум АЗС!» — заявил Меликов.

Он призвал жителей региона пересмотреть отношение к безопасности.

Взрыв в автосервисе на окраине Махачкалы произошел вечером 14 августа. После этого огонь перекинулся на автозаправку рядом. В результате взрыва, который по мощности оценили в 35 тонн в тротиловом эквиваленте, пострадали 115 человек.