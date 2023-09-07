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16:53, 7 сентября 2023Экономика

Apple предрекли потерю 194 миллиардов долларов за два дня

Bloomberg: Apple рискует потерять 194 миллиарда долларов из-за запрета Китая

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Запрет на использование iPhone в Китае для сотрудников правительственных агентств и государственных компаний может привести к суммарному ущербу в 194 миллиарда долларов для американской корпорации Apple. Об этом сообщает Bloomberg.

Для производителя iPhone Китай является крупнейшим иностранным рынком. Запрет местных властей на использование этой техники в госучреждениях привел к самому мощному падению акций Apple за последние 12 месяцев. 6 сентября котировки сократились на 3,2 процента, а накануне — еще на 3,6 процента, до 182,91 доллара, что стало наибольшим однодневным снижением с августа 2023 года. Таким образом, за несколько дней акции корпорации упали на 6,8 процента.

Если Китай распространит ограничения на большее число предприятий, «беспрецедентная блокада» может затронуть еще несколько американских технологических компаний, которые продолжают зависеть от продаж и производства в КНР. В то же время аналитик Wedbush Securities Дэниел Айвз считает, что запрет затронет менее 500 тысяч iPhone примерно из 45 миллионов, которые будут проданы в стране в течение года и не окажет серьезного влияния на позиции Apple на местном рынке смартфонов.

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Ранее Bloomberg сообщило о намерении правительства Китая распространить запрет на использование iPhone на сотрудников госкомпаний. До этого под ограничения попали местные чиновники. С помощью подобных мер власти стремятся снизить зависимость страны от иностранных технологий и повысить уровень национальной кибербезопасности.

До этого The Wall Street Journal узнал о запрете использования для работы iPhone и других устройств зарубежных брендов сотрудникам центральных госучреждений Китая.

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    Анатолий Акулов
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