Более тысячи патронов нашли в сарае участника АТО в Запорожской области

В Запорожской области полиция нашла в сарае участника АТО более тысячи патронов

В Запорожской области у участника так называемой антитеррористической операции (АТО) нашли более тысячи патронов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД России.

Информация о том, что в доме местного жителя могут храниться боеприпасы, поступила в ведомство накануне. Полицейские и росгвардейцы выехали на место, где осмотрели домовладения. Крупный схрон они нашли в сарае. В нем были спрятаны патроны калибра 7,62 миллиметра.

Установлено, что их владелец в настоящее время находится на подконтрольной Украине территории. Боеприпасы изъяли и отправили их на экспертизу.

Ранее на видео показали схрон с оружием, предназначавшийся для совершения теракта на территории Донецкой народной республики перед выборами.