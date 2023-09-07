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09:10, 7 сентября 2023Силовые структуры

Схрон с оружием для совершения теракта перед выборами в ДНР попал на видео

В ДНР показали на видео схрон с оружием для совершения теракта перед выборами

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Крупный схрон с оружием, предназначавшимся для совершения теракта на территории Донецкой народной республики (ДНР) накануне выборов, попал на видео. Кадры публикует ТАСС.

На записи видны коробки с оружием, спрятанные около стены разрушенного здания под черным полотном. Сверху оно также маскировалось сухими растениями и камнями.

По данным силовиков, всего было обнаружено почти 40 автоматов Калашникова, снайперская винтовка Драгунова, крупнокалиберный пулемет Владимирова танковый, пулемет Калашникова, два реактивных пехотных огнемета «Шмель», два гранатомета, а также более 720 бронебойных патронов и 12 осколочно-фугасных снарядов.

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    Илона Палей
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