ФСБ предотвратила в ДНР теракты перед выборами

ФСБ вскрыла схрон оружия украинских диверсантов и предотвратила теракты в ДНР

Сотрудники управления ФСБ по Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили в Докучаевске схрон с оружием и предоствратили теракты. Об этом РИА Новости сообщили в ведомстве.

Как уточнили в ФСБ, оружие предназначалось для совершения терактов украинскими диверсантами перед выборами в Единый день голосования. Силовики изъяли из схрона 46 единиц оружия. Среди них 39 автоматов, снайперская винтовка, два пулемета, два пехотных огнемета РПО «Шмель», а также пара гранатометов РПГ-7, более тысячи патронов и 12 осколочно-фугасных снарядов.

«Обнаруженный тайник организован одним из диверсионных подразделений и предназначался для совершения терактов в преддверии Единого дня голосования на территории ДНР», — подчеркнули в управлении ФСБ по ДНР. Выборы должны пройти 8-10 сентября.

Ранее в Калужской области силовики предотвратили теракт на линии электропередачи (ЛЭП).