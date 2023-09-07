Лавров назвал главную цель создания США AUKUS

Лавров: главная цель создания AUKUS — сдерживание Китая и изоляция России

НАТО проводит экспансию в Азиатско-Тихоокеанский регион и создает параллельные структуры, такие как QUAD, AUKUS, для сдерживания Китая и изоляции России. Об этом на пресс-конференции в Бангладеш заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я думаю, если мы проанализируем все то, что делают американцы и их союзники, по продвижению своих интересов под лозунгами так называемых Индо-Тихоокеанских стратегий, то мы поймем, конечно же, что это имеет одной из главных задач сдерживание Китая, изоляцию России в этом регионе, но это часть абсолютно глобального процесса экспансии НАТО во главе с Вашингтоном», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, новые структуры нужны для подрыва той архитектуры и форматов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые были заложены ранее. Он подчеркнул, что равноправные форматы не устраивают Вашингтон.

Ранее Лавров оценил итоги Восточноазиатского саммита (ВАС). Министр обратил внимание, что, несмотря на попытки некоторых западных коллег и их партнеров подорвать конструктивную работу и навязать украинскую тематику, ВАС сохранил свою повестку.

«От этих попыток все больше и больше устают страны, которые хотят заниматься конкретными делами», — указал он.