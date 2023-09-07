Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:55, 7 сентября 2023Мир

Лавров назвал главную цель создания США AUKUS

Лавров: главная цель создания AUKUS — сдерживание Китая и изоляция России
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Tayfun Coskun / Anadolu Agency / Getty Images

НАТО проводит экспансию в Азиатско-Тихоокеанский регион и создает параллельные структуры, такие как QUAD, AUKUS, для сдерживания Китая и изоляции России. Об этом на пресс-конференции в Бангладеш заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Я думаю, если мы проанализируем все то, что делают американцы и их союзники, по продвижению своих интересов под лозунгами так называемых Индо-Тихоокеанских стратегий, то мы поймем, конечно же, что это имеет одной из главных задач сдерживание Китая, изоляцию России в этом регионе, но это часть абсолютно глобального процесса экспансии НАТО во главе с Вашингтоном», — сказал дипломат.

По словам Лаврова, новые структуры нужны для подрыва той архитектуры и форматов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые были заложены ранее. Он подчеркнул, что равноправные форматы не устраивают Вашингтон.

Ранее Лавров оценил итоги Восточноазиатского саммита (ВАС). Министр обратил внимание, что, несмотря на попытки некоторых западных коллег и их партнеров подорвать конструктивную работу и навязать украинскую тематику, ВАС сохранил свою повестку.

«От этих попыток все больше и больше устают страны, которые хотят заниматься конкретными делами», — указал он.

Что думаешь? Оцени!
    Дмитрий Сотак
    Обсудить
    Последние новости

    Илон Маск раскрыл свое участие в конфликте на Украине. Зачем он тайно отключил Starlink над Крымом?

    Стюардесса рассказала о главных ошибках при посадке в самолет

    Названа главная причина для покупки iPhone 15

    Перечислены главные проблемы уроков физкультуры в России

    Россияне стали часами сидеть в интернете

    Девушка раскрыла дешевый метод удаления волос на лице

    Семерых членов «Ат-Такфир валь-Хиджры» осудили по статье об экстремизме

    Россиянам назвали способную спасти жизнь привычку

    В США оценили ситуацию на Украине

    Российского студента приговорили к шести годам колонии за госизмену

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости