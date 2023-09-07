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17:52, 7 сентября 2023Мир

Лавров оценил итоги Восточноазиатского саммита

Лавров: на Восточноазиатском саммите избежали навязывания украинской тематики
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Yasuyoshi Chiba / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров оценил итоги Восточноазиатского саммита (ВАС). По его словам, удалось избежать навязывания украинской тематики. Об этом сообщает корреспондент «Лента.ру».

Лавров заявил, что некоторые «западные коллег с участием некоторых их партнеров из азиатской части саммита» пытались «подорвать конструктивную работу, навязывая под разными предлогами украинскую тематику». Но «к чести всех участников удалось эти попытки отставить и подтвердить, что Восточноазиатские саммиты будут и впредь заниматься своей ранее согласованной повесткой дня».

Глава МИД России отметил, что в повестку дня ВАС не входит урегулирование кризисных или конфликтных ситуаций.

«Что касается попыток украинизировать все и вся, которые предпринимаются наши западными коллегами, то от этих попыток все больше и больше устают страны, которые хотят заниматься конкретными делами», — добавил он. Такие страны не поддерживают пропаганду в пользу Украины в конфликте Запада с Россией.

Ранее стало известно, что в Дакке глава МИД России начал переговоры с главой дипломатического ведомства Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом. Это первый визит Лаврова в королевство.

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    Александр Слабиев
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