Лавров: на Восточноазиатском саммите избежали навязывания украинской тематики

Глава МИД России Сергей Лавров оценил итоги Восточноазиатского саммита (ВАС). По его словам, удалось избежать навязывания украинской тематики. Об этом сообщает корреспондент «Лента.ру».

Лавров заявил, что некоторые «западные коллег с участием некоторых их партнеров из азиатской части саммита» пытались «подорвать конструктивную работу, навязывая под разными предлогами украинскую тематику». Но «к чести всех участников удалось эти попытки отставить и подтвердить, что Восточноазиатские саммиты будут и впредь заниматься своей ранее согласованной повесткой дня».

Глава МИД России отметил, что в повестку дня ВАС не входит урегулирование кризисных или конфликтных ситуаций.

«Что касается попыток украинизировать все и вся, которые предпринимаются наши западными коллегами, то от этих попыток все больше и больше устают страны, которые хотят заниматься конкретными делами», — добавил он. Такие страны не поддерживают пропаганду в пользу Украины в конфликте Запада с Россией.

Ранее стало известно, что в Дакке глава МИД России начал переговоры с главой дипломатического ведомства Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом. Это первый визит Лаврова в королевство.