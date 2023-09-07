В Дакке Лавров начал переговоры с главой МИД Бангладеш Моменом

В Дакке глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с главой дипломатического ведомства Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом. Об этом сообщил сайт российского МИД.

Это первый визит Лаврова в Бангладеш. Он поблагодарил за приглашение и приветствовал развитие диалога между странами.

Лавров также должен встретиться с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной.

Ранее Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямой Джайшанкаром. Он обсудил сотрудничество Нью-Дели и Москвы, а также вопросы, касающиеся G20.