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17:33, 7 сентября 2023Мир

Лавров начал переговоры с главой МИД Бангладеш

В Дакке Лавров начал переговоры с главой МИД Бангладеш Моменом

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

В Дакке глава МИД России Сергей Лавров начал переговоры с главой дипломатического ведомства Бангладеш Абдулкаламом Абдулом Моменом. Об этом сообщил сайт российского МИД.

Это первый визит Лаврова в Бангладеш. Он поблагодарил за приглашение и приветствовал развитие диалога между странами.

Лавров также должен встретиться с премьер-министром Бангладеш Шейх Хасиной.

Ранее Лавров провел встречу с главой МИД Индии Субраманьямой Джайшанкаром. Он обсудил сотрудничество Нью-Дели и Москвы, а также вопросы, касающиеся G20.

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    Александр Слабиев
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