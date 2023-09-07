Стилистка перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень

Cтилист Шумиловская назвала куртку-бомбер самой модной на осень 2023 года

Cтилист и дизайнер Наталья Шумиловская перечислила россиянкам самую модную верхнюю одежду на осень 2023 года. Соответствующий материал публикует издание «Metro Москва».

В список вошли кожаный плащ и куртка, которые можно сочетать как с повседневными нарядами, так и с вечерними или деловыми. «Выбрать актуальную модель можно из натуральной кожи или экозаменителя. Цветовая гамма может быть самой разнообразной — от классических оттенков до ярких и контрастных», — рассказала собеседница издания.

Помимо этого, стилистка назвала популярными практичные куртки-пуховики и бомберы. При этом последние она посоветовала сочетать с брюками и платьями и обратила внимание на модели оверсайз, с металлическим блеском, надписями и принтами.

Среди прочего, Шумиловская отметила актуальность длинного пальто из шерсти. «При выборе обратите внимание на его длину — в этом сезоне в моде макси. В таком вам будет максимально комфортно, уютно и тепло. Его можно сочетать и со спортивным стилем, например, с кроссовками, и с вечерним образом, элегантно дополняя его сапогами-ботфортами. Самые модные цвета — бежевый и все оттенки белого», — подчеркнула эксперт.

Вдобавок Шумиловская предложила разнообразить свой гардероб вязаным кардиганом. «Длинные оверсайз-модели в пастельных и не только тонах будут отлично смотреться с брюками и блузами», — уточнила она. В заключение специалистка рекомендовала приобрести мягкую шубу из искусственного материала. «Ищите длинные и укороченные, плюшевые шубы "Тедди" в самых разнообразных цветах и принтах», — добавила дизайнер.

Ранее в сентябре доцент Наталья Бахлова и стилист Лилия Фаттахова перечислили россиянкам самую модную обувь на осень 2023 года. В первую очередь эксперты посоветовали обратить внимание на популярные модели на массивной подошве.