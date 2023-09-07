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20:53, 7 сентября 2023Россия

В Москве молодые люди избили мужчину под крик «очистим город от русского быдла»

Mash опубликовал кадры нападения двух молодых людей на прохожего в центре Москвы

На улице Маросейке в центре Москвы двое молодых людей избили мужчину под крик «очистим город от русского быдла». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Издание также опубликовало кадры, на которых видно, как нападавшие залили перцовкой прохожего и отбежали на расстояние, оскорбляя его. На другом видео они валят мужчину на землю и начинают бить его ногами по голове. «Мы сейчас Китай-город весь очистим от быдла ******* [гребаного]», — говорит один из агрессоров. В это время две оставшиеся за кадром девушки просят их остановиться.

Как утверждает Mash, одним из нападавших оказался студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Канал пишет, что это не единственный подобный случай с их участием.

В свою очередь, столичный Следственный комитет сообщил, что нападение произошло 30 августа. Мужчины в возрасте 21 года и 18 лет задержаны полицией. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Ведомство попросило суд арестовать обвиняемых.

Ранее в Башкирии подростки избили мужчину за отказ в сигарете. Пострадавший россиянин усомнился, что обратившейся к нему с просьбой закурить девушке 18 лет. Через некоторое время она вернулась с паспортом, а затем распылила в прохожего перцовый баллончик и сбежала. Когда мужчина попытался догнать девушку, его избили двое ее спутников.

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    Константин Лысяков
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