Джулия Фокс пришла на показ в металлическом белье

Американская актриса и модель Джулия Фокс прошлась по улицам в откровенном наряде и привлекла внимание папарацци. Снимки публикует Page Six.

Бывшая девушка рэпера Канье Уэста пришла на показ бренда Pretty Little Thing в металлическом нижнем белье, которое оголяло ее тело. При этом в качестве верхней одежды она выбрала темный кожаный плащ в пол. Среди прочего знаменитость надела остроносые сапоги на шпильках, а волосы распустила. Макияж Фокс предпочла яркий, накрасив губы черной помадой.

Фото: Rachpoot / Bauer-Griffin / GC Images

Ранее в сентябре Джулия Фокс снялась в обнажающем грудь топе для рекламы. На размещенном кадре 33-летняя манекенщица предстала в момент падения на асфальт с велосипеда, у которого согласно сюжету отлетело переднее колесо. При этом она была одета в миниатюрный вязаный топ от бикини, прикрывающий соски, и серебристую мини-юбку. Также знаменитость примерила бело-голубые кожаные ботинки Pelotas Mars указанного бренда на массивной подошве.