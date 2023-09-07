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03:58, 7 сентября 2023Мир

Байден попросил не рассказывать врачам об отсутствии медицинской маски

Байден попросил журналистов не рассказывать врачам, что не носит маску
СюжетСаммит G20
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Bonnie Cash / Globallookpress.com

Президент США Джо Байден попросил журналистов не рассказывать врачам об отсутствии у него медицинской маски во время встречи после того, как стало известно о заражении его супруги коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости.

Он напомнил, что несколько раз сдал отрицательный тест, однако медики настаивают, что главе государства следует носить средство индивидуальной защиты в течение десяти дней.

«Не говорите им, что когда я входил сюда, ее не было на моем лице. Ладно?» — сказал Байден. Он вошел в комнату Белого дома с маской в руках.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Байден не пропустит саммит G20, несмотря на положительный тест на COVID-19 у супруги.

О том, что Джилл Байден заразилась COVID-19, стало известно 5 сентября. В Белом доме уточнили, что первая леди испытывает легкие симптомы болезни, а у главы государства заболевания не выявлено, однако теперь он в течение недели будет проходить регулярное тестирование и осмотр у врача.

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    Марина Совина
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