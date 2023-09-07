На Украине заявили о планах ввести электронный военный билет

Глава Минобороны Украины Умеров заявил о планах ввести электронный военный билет

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что в стране введут электронный военный билет и цифровизируют работу военно-врачебных комиссий (ВВК). Об этом пишет издание «Лига.net» в своем Telegram-канале.

Умеров подчеркнул, что сложившиеся представления о ВВК следует оставить в прошлом. Он призвал цифровизировать процессы, запустить единый реестр призывников, который исключит любые коррупционные риски.

«Все, что можно оцифровать, должны оцифровать. Вся информация о воине должна быть в digital: электронный военный билет, цифровизация ВВК и госпиталей, электронный журнал, отчет для военных», — предложил глава Минобороны Украины.

Вечером 5 сентября президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент кандидатуру Умерова на должность нового главы Минобороны вместо Алексея Резникова, которого отправили в отставку. 6 сентября Рада поддержала назначение Умерова.

