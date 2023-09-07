Врач назвал неочевидную причину головной боли

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин назвал неочевидную причину головной боли. В эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» специалист заявил, что к этому недугу может приводить чрезмерное употребление соли. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Медик рассказал, что одной из причин частой головной боли является большое количество соли в рационе. По его словам, низкосолевая диета на 30 процентов уменьшает частоту головной боли.

«Лишняя жидкость попадает в организм, а он берет эту лишнюю жидкость благополучно сливает. Но если человек потребляет много соли, осмотическая концентрация крови растет, и это приводит к тому, что организм начинает задерживать воду», — объяснил врач. В результате, как отметил медик, вода не выводится из организма, что приводит к переполнению сосудов и, как следствие, сосудистой головной боли.

Ранее доктор Александр Мясников в эфире «О самом главном» перечислил другие неочевидные причины головной боли. По словам доктора, боль в голове может быть вызвана, например, слишком высокой подушкой или неправильно подобранными очками.