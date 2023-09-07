Женщина раскрыла правду о бывшем муже и разрушила его жизнь

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она раскрыла правду о бывшем муже и разрушила его жизнь. Она рассказала новой жене экс-супруга об их общих детях, после чего та решила с ним развестись.

Автор поста написала, что ушла от мужа из-за его неверности. «Мой бывший супруг женился на девушке, с которой изменял мне. Его друг рассказал ей об этом», — отметила она.

По словам героини истории, новая жена ее бывшего мужа решила связаться с ней, так как он не рассказывал ей о том, что у него была семья. «Я не хотела участвовать в их разборках. Но она сказала мне, что ее муж называет ложью тот факт, что он встречался с ней, когда был женат», — рассказала она.

Девушка попросила рассказчицу прислать ее общие с экс-супругом фотографии. «На одном из снимков он был со мной на рождественской вечеринке в 2021 году. Тогда он сказал мне, что должен уйти на рабочую встречу, но на самом деле ушел к ней», — отметила автор. В итоге, по словам героини истории, супруга ее бывшего мужа подала на развод. «Этот человек даже не сказал своей жене, что у него есть дети», — подчеркнула она.

«Теперь мой бывший муж обвиняет меня в том, что я разрушила его жизнь, но я просто сказала правду», — пожаловалась рассказчица. В комментариях под постом многие назвали мужчину лжецом и отметили, что он сам разрушил свою жизнь. Многих также удивило то, как мужчине удавалось скрывать от жены, что у него есть дети.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как нашла страницу мужа в соцсетях, которую он скрывал от нее, и узнала неожиданную правду о его прошлом. Оказалось, что супруг рассказчицы уже был помолвлен, а его первая невеста носила кольцо, которое он в итоге подарил ей.