В Бразилии увидели прогресс мирных усилий по Украине

Глава МИД Бразилии Виейра: мирные инициативы по Украине приносят плоды

Мирные инициативы Бразилии по Украине имеют положительный эффект и приводят к прогрессу в разрешении конфликта, заявил глава МИД южноамериканской республики Мауру Виейра. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, кампания, развернутая президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой для привлечения внимания к необходимости диалога, приносит плоды. «Она продолжит иметь положительный эффект, в частности в рамках предстоящей нам столь важной встречи G20», — допустил он.

Как уточнил дипломат, саммит в Индии должен стать «идеальным местом» для обсуждения путей разрешения украинского кризиса. Он указал, что в мероприятии примут участие страны, придерживающиеся кардинально противоположных мнений по ситуации на Украине.

7 апреля бразильский президент заявлял, что Киев должен отказаться от притязаний на Крым ради достижения мира на территории всей Украины. По другим территориям, которые вошли в состав России, Лула да Силва предлагал провести «переосмысление».