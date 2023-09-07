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06:30, 7 сентября 2023Наука и техника

Обнаружен гигантский космологический пузырь

The Astrophysical Journal: обнаружен пузырь из галактик в миллиард световых лет

Кадр: Science X / YouTube

Астрономы Гавайского университета обнаружили огромный пузырь из галактик на расстоянии 820 миллионов световых лет, который может являться реликтовым объектом, возникшим в результате процессов, происходящих при рождении Вселенной. Он был назван Хоолейлана (Hoʻoleilana) — словом, взятом из гавайской песни Кумулипо, посвященной сотворению мира. Об открытии подробно рассказывается в статье, опубликованной в журнале The Astrophysical Journal.

Известно, что в течение первых 400 тысяч лет существования Вселенной пространство было заполнено горячей плазмой, в которой электроны были отделены от ядер атомов. Те области плазмы, что отличались большей плотностью, начинали коллапсировать под действием собственной гравитации, сопротивляясь давлению радиации. Это привело к возникновению барионных акустических осцилляций (БАО) — акустических волн, которые распространялись изнутри наружу.

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Самые крупные акустические волны распространялись на расстояние почти 500 миллионов световых лет и «застыли», когда Вселенная достаточно расширилась и охладилась. Границы этих пузырей образованы галактиками, которые размещены более плотно, чем внутри и снаружи БАО.

Хоолейлана была выявлена при анализе данных каталога Cosmicflows-4, который включает расстояния до более чем десяти тысяч галактик. Ученые идентифицировали сферическую оболочку из галактик, определили центр и продемонстрировали статистическое увеличение плотности галактик во всех направлениях из центра. Она включает в себя многие другие космологические структуры, в том числе Великую стену Слоуна, Скопление Кома, Скопление Геркулеса, а внутри нее находится Сверхскопление Волопаса и Войд Волопаса.

Подобная массивная структура была предсказана в рамках теории Большого взрыва. Однако ее огромные размеры — миллиард световых лет в поперечнике — выходит за рамки предсказаний. Кроме того, пузырь находится ближе к локальной части Вселенной, чем ожидалось, что может указывать на высокую скорость расширения Вселенной. Таким образом, существование Хоолоейлана пока что сложно объяснить в рамках стандартной космологической модели.

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    Александр Еникеев
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