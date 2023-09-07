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12:17, 7 сентября 2023Мир

В бундестаге выразили сожаление из-за позиции Германии по Украине

Депутат бундестага пожалел, что ФРГ не хотят завершить конфликт на Украине

Фото: Reuters

Бывший глава Левой партии и действующий депутат бундестага Грегор Гизи пожалел, что власти ФРГ не хотят завершить конфликт на Украине и не предлагают мирных инициатив по урегулированию. Об этом он сообщил в социальной сети X.

«Я сожалею, что это правительство до сих пор не выдвинуло ни одной инициативы, которая привела бы к укреплению мира на земле», — заявил политик. Он также добавил, что властям Германии «не хватает признания реальности» в оценке украинской ситуации.

Гизи отметил, что необходимость мирных переговоров признают сами США. Он сослался на слова председателя Комитета начальников штабов ВС США генерала Марка Милли, отметившего, что Украина не способна победить Россию со всей поддержкой НАТО.

Ранее Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штефан Койтер поблагодарил Москву за несерьезное отношение к словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок о войне с Россией.

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    Максим Габриелян
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