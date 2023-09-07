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12:04, 7 сентября 2023Путешествия

Модель пристыдили за откровенные снимки в запретной для туристов зоне

Модель из Испании пристыдили за фото в запретной для туристов пещере Эль-Танкон

Фото: @_riverss_

Модель из Испании пристыдили за откровенную фотосессию в запретной для туристов зоне — пещере Эль-Танкон на острове Тенерифе. Снимки она опубликовала в соцсетях, на что обратило внимание издание Daily Star.

Как сообщает таблоид, Марина Ривера Салданья (Marina Rivera Saldaña) с 1,9 миллиона подписчиков поделилась кадрами, на которых она плавает и позирует в бикини в закрытой для посетителей пещере.

Отмечается, что это место небезопасно для купания, поскольку течение там непредсказуемо, и спасательным командам в экстренных случаях туда трудно попасть.

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В комментариях пользователи раскритиковали поступок испанской модели. «Опасность реальна. Это не место для купания, будь то во время отлива или прилива», «Купание там запрещено. Нам надоели туристы, которые не уважают нашу землю», «Похоже, вы делаете это для внимания <…> Вы должны извиниться», — написали недовольные юзеры.

Ранее блогершу из Гонконга, приехавшую в Диснейленд в вульгарном наряде, раскритиковали ее подписчики. Звезда социальных сетей Эмилия Вонг (Emilia Wong) опубликовала на своей странице снимок, на котором она позирует в детском парке развлечений в похожем на нижнее белье прозрачном топе.

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    Марина Черняк
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