Мощное землетрясение оставило тысячи жителей Чили без света

Землетрясение оставило 80 тысяч жителей Чили без света

После мощного землетрясения часть населения региона Кокимбо в Чили осталась без света. Вечером 6 сентября электричества лишились более 80 тысяч местных жителей, передает газета La Tercera.

Магнитуда землетрясения составила 6,4. Сильнее всего от от перебоев в энергоснабжении пострадал город Кокимбо — там без света оказались 48,5 тысячи граждан. Электричество также отключилось у 30,7 тысячи человек в городе Ла-Серена.

В Национальном сейсмологическом центре Чили сообщили, что эпицентр подземных толчков находился в 11 километрах к юго-востоку от прибрежного города Тонгой, очаг залегал на глубине 46 километров. О пострадавших не сообщалось. В гидрографической и океанографической службе Военно-морских сил страны заявили, что угрозы цунами нет.

В августе в большинстве штатов Бразилии случилось масштабное отключение электричества. Инцидент спровоцировал сбой, произошедший по неизвестной причине.