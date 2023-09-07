Москвичам пообещали благоприятную погоду на День города

Метеоролог Ганьшин: на День города в Москве осадков не ожидается

Празднование Дня города в Москве в предстоящие выходные, 9 и 10 сентября, пройдет без осадков. Благоприятную погоду жителям столицы пообещал руководитель «Яндекс Погоды» Александр Ганьшин в разговоре с «Известиями».

По словам метеоролога, в субботу, 9 сентября, в Москве ожидается облачная погода, температура будет достигать 18-20 градусов Цельсия, а ветер — два-три метра в секунду. В воскресенье, 10 сентября, также будет облачно. Столбик термометра утром покажет значение в 13 градусов Цельсия, днем вернется к 20-градусному значению, а вечером опустится до 17 градусов.

Ганьшин также рассказал, что среди городов-миллионников России самая теплая погода в ближайшие выходные будет наблюдаться в Петербурге, Волгограде и Ростове-на-Дону — там она составит 21-23 градуса. Напротив, наиболее прохладно в те дни будет в Екатеринбурге, Самаре, Воронеже и Челябинске, где ожидается температура в 13-14 градусов.

В сентябре специалист центра погоды «Фобос» сообщил, что бабье лето в Москве продлится с 12 по 21 сентября. Температура днем поднимется до плюс 23 градусов, ночью достигнет плюс 13 градусов.