Москвичам пообещали длинное бабье лето

Синоптик «Фобоса» Тишковец: бабье лето в Москве продлится с 12 по 21 сентября

Москвичей ждет долгое бабье лето, которое продлится с 12 по 21 сентября. Об этом рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Погода в это время будет без осадков. Ожидается стабильное состояние атмосферы и солнечная погода. Температура в дневное время составит до плюс 18-23 градуса, ночью — до плюс 8-13 градусов.

Предстоящее бабье лето синоптик назвал «великолепным и превосходным». По его словам, для этого явления семь-девять суток — достаточно долгий срок, москвичей же может ждать до десяти суток тепла. Обычно же потепление осенью приходит в среднем на пять суток, напомнил синоптик.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предрек возвращение летней погоды в столицу в выходные 9 и 10 августа. В это время столбики термометров будут держаться на отметках третьей декады августа. Он указал также, что начало следующей недели в Москве будет теплым.

При этом четырем российским регионам предрекли аномально высокую температуру с 6 по 7 сентября. Речь идет о Ненецком автономном округе, Коми, Забайкальском крае и Амурской области.