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09:15, 7 сентября 2023Силовые структуры

Против показавшего на детской площадке татуировку россиянина возбудили дело

В Иркутске возбудили дело против мужчины, показавшего тату на детской площадке

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Иркутске возбудили уголовное дело против 50-летнего мужчины, показавшего на детской площадке татуировку с нацистской символикой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Фигуранта подозревают в преступлении по статье 282.4 («Публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию») Уголовного кодекса РФ.

По версии следствия, мужчина показал окружающим во дворе дома татуировки на шее, на которых изображены знаки военизированной символики подразделений «СС» нацистской Германии. Ранее в отношении мужчины уже был составлен протокол. Фигуранту грозит до четырех лет колонии.

Как сообщает «Коммерсантъ», это первое дело, возбужденное по данной статье в Сибирском федеральном округе.

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    Илона Палей
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