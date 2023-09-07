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18:34, 7 сентября 2023Среда обитания

Повторение бабьего лета пообещали в одной части России

Центр «Фобос»: в Центральной России ожидается повторение бабьего лета

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

В конце второй — начале третьей декады сентября жителей Центральной России ожидает повторение бабьего лета. «Вторую серию» теплой погоды спрогнозировали в центре «Фобос».

Синоптики ожидают, что «первая серия» бабьего лета начнется в этой части страны 9 сентября и продлится до 14-го — погода будет солнечной и сухой, воздух может прогреться до 25 градусов Цельсия. 15 сентября наступит похолодание, атмосферный фронт принесет в регион дожди и заметно понизит температуру.

Однако примерно 20 сентября в Центральной России должна случиться «вторая серия» бабьего лета, обещают синоптики. Специалисты «Фобоса» не уточняют сроки окончания теплой погоды, но предполагают, что метеорологическое лето в регионе может закончиться рекордно поздно.

Ранее россиян предупредили об опасности бабьего лета. По словам врачей, в зоне риска люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями — ночные перепады температур, которые характерны для этого периода, могут негативно сказаться на самочувствии. Кроме того, высок риск внезапной простуды.

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    Нина Ташевская
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