Двое российских школьников разбились на мотоцикле и попали на видео

В Пермском крае двое школьников разбились на мотоцикле и попали на видео

В Пермском крае подростки разбились на мотоцикле. Произошедшее попало на видеорегистратор, запись случившегося опубликована в сообществе «Чернушка сегодня» в соцсети «ВКонтакте».

ДТП произошло в городе Чернушка. На кадрах видно, как школьники на полной скорости влетели во внедорожник, который выполнял поворот на перекрестке.

16-летний водитель мотоцикла попал в реанимацию в тяжелом состоянии. Пассажир — 15-летний россиянин — был доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести.

В мае в Санкт-Петербурге шестиклассник угнал у 36-летней женщины BMW, решил скрыться от погони и устроил ДТП, врезавшись в машину полицейских.