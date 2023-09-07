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15:51, 7 сентября 2023Мир

Глава ЕК захотела усилить давление на ОАЭ из-за обхода Россией санкций

Bloomberg: глава ЕК хочет усилить давление на ОАЭ из-за обхода Россией санкций

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен хочет усилить давление на Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) из-за возможного обхода Россией санкций. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что подозрения в обходе санкций вызваны резким увеличением импорта ОАЭ технологий, таких как полупроводники и передовая электроника, из Европы и США. Экспорт данных технологий в Россию западными странами запрещен в соответствии с санкциями.

Ранее стало известно, что представители США и Евросоюза во время визита в ОАЭ запланировали надавить на руководство страны, чтобы те прекратили помощь России.

Представители западных стран жалуются на то, что призывы к ОАЭ прекратить экспорт в Россию чипов и других санкционных товаров двойного назначения игнорируются.

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    Максим Габриелян
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