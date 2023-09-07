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11:44, 7 сентября 2023Россия

В Петербурге самокатчик сломал лицо о дорожный знак

В Санкт-Петербурге 26-летний самокатчик сломал лицо о дорожный знак

Кадр: Telegram-канал «78 | НОВОСТИ»

На юго-западе Санкт-Петербурга самокатчик сломал лицо о дорожный знак. Об этом сообщает 78.ru.

26-летнего местного жителя доставили в городскую больницу на улице Костюшко в ночь на 7 сентября. Врачи диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом костей лицевого скелета и ушиб мягких тканей лица. Его состояние оценили как удовлетворительное и положили в отделение нейрохирургии.

По словам пострадавшего, 6 сентября в 23:50 у дома № 8 по улице Отважных он ехал на самокате и врезался в дорожный знак.

Утверждается также, что ранее в сентябре на Адмиралтейской набережной в Петербурге появились первые запрещающие знаки для самокатов.

Незадолго до этого в Калининграде два человека на электросамокатах столкнулись лоб в лоб на пустой дороге. Произошедшее зафиксировали камеры наружного наблюдения.

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    Евгения Куликова
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