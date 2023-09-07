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11:12, 7 сентября 2023Россия

В России самокатчики столкнулись лоб в лоб на пустой дороге и попали на видео

В Калининграде самокатчики столкнулись на пустой дороге и попали на видео

В Калининграде два человека на электросамокатах столкнулись лоб в лоб на пустой дороге. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал Amber Mash.

На кадрах молодой человек на самокате движется по тротуару. Выехав на перекресток, он почти успевает пересечь проезжую часть и сталкивается еще с одним человеком на электросамокате, двигавшимся навстречу.

Оба самокатчика не пытались избежать лобового столкновения. Ударившись друг о друга, они упали на асфальт. К ним подошли прохожие. Позже к месту происшествия подъехал автомобиль скорой помощи.

Ранее в Госдуме предложили запретить движение электросамокатов по тротуарам. Автор инициативы депутат Виталий Ефимов в беседе с «Лентой.ру» заявил, что запрет пускать самокатчиков на тротуары приведет к снижению аварийности.

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    Алан Босиков
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