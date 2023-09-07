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12:05, 7 сентября 2023Интернет и СМИ

Россиянин рассказал о семи годах звонков из-за «ориентировки» на педофила

Россиянин рассказал о семи годах звонков из-за недостоверной «ориентировки»

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

В сети распространили ориентировку, в которой утверждается, что «в городе объявился педофил». На листке написано, что мужчина передвигается на Renault Duster и на вид подозреваемому около 40-45 лет. Мужчина из ориентировки рассказал изданию «Волгоград онлайн», что преступление не совершал, а первые звонки из-за публикаций в сети начались еще в 2016 году.

Одни из первых публикаций ориентировки удалось найти еще в постах от 2017 года. С тех пор в городских пабликах по всей России периодически появляются сообщения с одной и той же фотографией.

В 2017 году публикацию ориентировки прокомментировал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области Сергей Гольштейн. «Подобных случаев не зарегистрировано. Не стоит беспокоиться — это фото «гуляет» по сети и периодически появляется. Указанный в ориентировке автомобиль зарегистрирован в Тверской области, и хозяин его жив, здоров и территорию области не покидал», — отметил он.

В 2023 году журналистам удалось найти мужчину из ориентировки — им оказался предприниматель Дмитрий Ветров. «Дело было где-то в 2016 году. Начали мне звонить всякие разные люди, говорить, что я в каком-то розыске, что листовки с моим лицом расклеивают и так далее. (...) Первые две недели мне названивали прямо со всей России. Говорили, что хотят разбить мне лицо и все такое. Потом перестали. Последний раз неделю назад парень молодой позвонил, обозвал меня, и все. Я писал заявление в полицию, но ничем это дело не кончилось. Renault Duster я продал еще в 2019 году», — рассказал мужчина. Он предположил, что так его могли подставить конкуренты.

Новости про ориентировку на протяжении последних лет периодически появляются в региональных изданиях и не вызывают широкий резонанс. В соцсетях посты появляются с такой же периодичностью, но пользователи соцсетей с недоверием относятся к информации.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа»

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    Дамир Матюхин
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