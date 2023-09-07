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15:49, 7 сентября 2023Бывший СССР

Зеленский поручил разработать «новую философию отношения» к бойцам ВСУ

Зеленский поручил Умерову разработать «новую философию отношения» к бойцам ВСУ

Фото: Ritzau Scanpix / Ida Marie Odgaard / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обозначил министру обороны Рустему Умерову стоящие перед ним задачи и поручил разработать «новую философию отношения» к бойцам Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

«Люди — это не затратный материал. Их время и силы — это ценность государства», — указал украинский лидер.

Он подчеркнул, что военнослужащие должны быть ключевым приоритетом сил обороны. «Если для блага и крепости воина необходимы изменения в деятельности сил обороны, значит, такие изменения должны быть мгновенными», — добавил Зеленский. Он обратил внимание на то, что это касается как бюрократических процедур, количество которых следует сократить, так и снабжения.

Также президент призвал Умерова уделить внимание вопросам тренировок бойцов, медицинского обеспечения бригад и коммуникации с родными военнослужащих.

Ранее Умеров анонсировал проверки всех направлений работы в Минобороны Украины. Он рассказал, что будет бороться с коррупцией, а коррупционеров приравняют к террористам.

Украинский парламент поддержал назначение Умерова на должность в среду, 6 сентября.

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