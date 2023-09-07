Оценены последствия падения обломков дрона на железнодорожный вокзал в Брянске

Падение обломков дрона на ж/д вокзале Брянска не повлияет на движение поездов

Обломок беспилотника повредил витражное остекление в зале ожидания железнодорожного вокзала в Брянске, произошедшее не повлияет на движение поездов. Последствия случившегося оценили в РЖД, сообщает РИА Новости.

«Сегодня в 06.30 обломком от БПЛА было повреждено витражное остекление в зале ожидания вокзала Брянск-Орловский Брянской области», — заявили в пресс-службе перевозчика.

По предварительным данным, никто не пострадал, пассажиров оперативно эвакуировали, добавили в РЖД. На период следственных мероприятий зал ожидания закрыт.

О том, что обломки сбитого дрона повредили здание вокзала, утром 7 сентября заявил губернатор граничащего с Украиной российского региона Александр Богомаз.